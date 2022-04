Aline DIMITRIOU CRUZ

Diplômée en Coaching Professionnel et Personnel et Négociations Commerciales Internationales, j'allie mon expérience professionnelle et vécu à l'international, majoritairement dans le recrutement pour les ONGs et Organisations Internationales, et mes compétences d'accompagnement pour vous offrir mes services de Coaching et de Conseil en transition de carrière et, ce en 4 langues : Français, Anglais, Espagnol, Portugais.



= > Vous pouvez me contacter pour des renseignements et/ou un 1er RDV sans engagement à l'email suivant : aline.dimitriou@gmail.com



To see my profile in English, please click here: https://ch.linkedin.com/in/alinedimitrioucruz



Mes compétences :

Coaching de dirigeants

Coaching individuel

Coaching de cadres

Coaching interculturel