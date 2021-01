Après une solide expérience professionnelle dans l'industrie pharmaceutique en tant que déléguée médicale, je suis aujourd'hui à l'écoute d'opportunités pour une fonction commerciale.

Mes compétences en prospection, développement commercial, fidélisation clients sont renforcées par des formations en coaching et en process communication.

Orientée vers la satisfaction de mes clients, j'adapte mon approche et mon accompagnement en offrant une écoute active et réactive, et en étant force de persuasion et de conviction. Ceci garantit une relation de confiance efficace avec un objectif toujours présent et réussi de résultats.

Mon attitude positive et le respect que j'ai des autres me permettent aussi de travailler en équipe pour une meilleure synergie.



Au plaisir de vous rencontrer !

Anne Terral



06 08 55 56 41 / anne1.terral@gmail.com / Albi



Mes compétences :

Positivisme

Accompagnement

Coaching

Développement commercial

Communication

Gestion de la relation client

Stratégie

Stratégie commerciale

Vente

Prospection commerciale

Fidélisation client