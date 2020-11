Céline BERNADIN

Conseil en Ressources Humaines et Management / Coaching professionnel



Mon ADN : écoute / efficacité / pragmatisme / « Sur mesure »



Consultante en RH & coach professionnelle certifiée, j'aide les start-ups, TPE et PME à relever le défi de la croissance et de la transformation, en agissant auprès d'elles sur les facteurs clés de succès de leur réussite, notamment :

- Structurer et outiller les ressources humaines (Conseil en Ressources Humaines)

- Favoriser la motivation et une collaboration efficace à tous les niveaux (Conseil en management)

- Construire et mettre en oeuvre l'organisation et la gouvernance optimale des équipes (Conseil en management)

- Développer individuellement et collectivement dirigeants, managers & collaborateurs (Coaching Professionnel)