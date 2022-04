Carine VEREECKEN

Organisation, polyvalence, implication, capacité d’écoute et dynamisme sont les caractéristiques qui me définissent le mieux.



J’attache beaucoup d’importance aux rapports humains et j’apprécie tout particulièrement les contacts avec les divers partenaires de l’entreprise.



J’aime également donner vie par le biais de ma créativité aux idées des autres et aux miennes…





Mes compétences :

Marketing

Communication

Graphisme

Rigueur

Polyvalence

Esprit d'équipe

Adaptabilité

Négociation achats

Créativité

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe InDesign