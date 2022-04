Aline EMERY

Mon parcours professionnel :

j'ai effectué plusieurs stages à l'ANIFOP (CEPFI nièvre) de l'année 2003 à l'année 2005 avec Muriel LEBLANC MANIGAUD, ce qui m'a permis de découvrir le métier de psychologue du travail, dans le secteur de l'industrie et d'observer et de participer à de nombreuses missions de recrutement, formation et bilan de compétences.

En parallèle de ces stages, j'ai voulu découvrir d'autres choses et je suis allée chez Alain GAVAND Consultant à dijon (Novembre 03 à janvier 04), où j'ai surtout corrigé des tests.

Puis je suis allée en stage chez CLUB MED GYM pour avoir une première aproche des ressources humaines. J'ai été embauchée au service paie et gestion du personnel pour remplacer un congé maternité. J'ai ensuite décidé de partir m'installer en polynésie française et j'ai trouvé du travail chez AUDIFORMA. Je fais actuellement du bilan d'orientation pour jeunes, du recrutement, de la formation et je formalise les process au sein d'AUDIFORMA. J'ai démissionné et je recherche actuellement du travail, que ce soit en Ressources Humaines ou au sein d'un cabinet conseil. J'ai prévu de rentrer en france le 5 décembre pour les fêtes pour pourquoi pas revenir plus tard si je trouve une proposition intéressante.



Mes compétences :

Bilan d'orientation

Conseil

Conseil ressources humaines

Formation

Orientation

Process

Psychologue

Psychologue du travail

Recrutement

Ressources humaines