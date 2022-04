Aline HEMERY

Créativité, réactivité et soif de connaissance sont autant d'atouts développés durant ma carrière.

Indépendante dans mon travail, je sais néanmoins travailler en équipe.

Je prends des initiatives et aime mener à bien des projets de toutes envergures.

Ambitieuse, j'aime aller de l'avant et avoir des challenges permanents.

Mes 6 années d'expérience à l'office de tourisme ont renforcés mon assurance et mes compétences en stratégies de communication et d'e-reputation.

J'ai quitté mon poste car j'ai eu l'opportunité d'aller gérer un restaurant et des chambres d'hôtes en Ardèche.

De retour dans la région Sud-Est, aujourd'hui, je cherche à rejoindre une équipe motivée et organisée pour y adjoindre mon expertise en communication tous supports.



Mes compétences :

Communication

Community management

Gestion de projet

Force de proposition

Veille stratégique

Relationnel

Rédaction de contenus

Cahier des charges

Administratif

Organisation d'évènements

Valorisation d'entreprise