Aline FACON

Après avoir passé quelques années en tant que photographe et prépa textile, est venu le temps de me spécialiser dans ce que j'aimais vraiment, le textile. Forte d'une expérience variée, je prends toujours autant plaisir à mettre en valeur les textiles destinés à la mode, tout comme ceux destinés à l'ameublement.

Mes autres compétences m'amènent parfois à reprendre l'appareil photo ou le stylisme pour accessoiriser des décors.



Mes compétences :

logiciel capture one

prise de briefs

prépa et suivi des plateaux déco

mise en valeur des textiles ameublement en décor

accessoirisation

préparation des textiles

mise en valeur des textiles sur mannequins

mise en valeur des textiles sur stockman

planification des tâches et de l'équipe

réglages des lumières

mise en valeur des textiles en aplat