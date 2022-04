Aline FAUTRAT- LÉCUREUIL

Face au nouveau visage que prend le marché du travail, Randstad s'inscrit dans une réelle démarche d'accompagnement des entreprises dans leur gestion de personnel et propose différentes alternatives au recrutement de personnel: intérim, CDD, CDI.



Nous élaborons ensemble votre projet de recherche, mobilisons nos partenaires ( job board, Pôle Emploi, Ecoles) au niveau régional et national pour vous présenter les meilleurs candidats testés à la sécurité et formés à vos métiers!



Deuxième groupe mondial de gestion des Ressources humaines, le groupe Randstad est un acteur majeur du marché de l'emploi et nous mettons tout en oeuvre pour vous!



Recrutement

Gestion administrative

Prospection commerciale

Organisation

Rigueur

Délégation