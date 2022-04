Aline FREYERMUTH

Après 6 années d'expérience en tant qu'ingénieur d'études et de recherche en hydrologie et climatologie, j'ai souhaité élargir mes compétences en suivant une formation continue pour obtenir un Diplôme de Hautes Etudes Technologiques en Génie/Gestion de l'Environnement avec une spécialisation en environnement industriel à l'INPL/ENSG de Nancy.

Géographe de formation, spécialisée en gestion intégrée des ressources en eaux continentales, je dispose de solides compétences en hydrologie, climatologie (traitements et analyses statistiques), gestion de bases de données et SIG (cartographies thématiques, analytiques et géostatistique).

J'ai également acquis de nouvelles compétences dans le domaine de l'environnement (qualité eau/air, réglementations environnementales, gestion des déchets, QSE) ainsi qu'en météorologie aéronautique.



Mes compétences :

Base de données

Climatologie

Déchets

géographie

Hydrologie

ICPE

QSE

SIG

Statistiques