Aline FRICOT

Diplômée en 2007 d'un Master Pro en Aménagement et Développement Touristique Durable, j'ai occupé pendant plus de trois ans un poste de chargée de mission Qualité au sein du Comité Régional du Tourisme Languedoc-Roussillon. J'ai collaboré à la mise en place, au développement et à l'animation du label Qualité Sud de France, reconnu au plan national par Qualité Tourisme.

Désireuse de "changer de cap" et de donner un élan à ma carrière professionnelle, j'ai ensuite eu l'opportunité de m'installer en région Rhône-Alpes, à Annecy. Après une mission humanitaire et des cours particuliers d'anglais, j'ai décroché un emploi d'Auditrice des Équipements Touristiques. J'ai effectué en 4 mois plus de 80 audits de classement nouvelles normes y compris en client mystère dans des hôtels, campings et résidences de tourisme principalement en Savoie et Haute-Savoie.

Je vis depuis Mai 2013 à Vancouver ou après diverses positions temporaires j'occupe un poste de Coordinatrice Marketing.



Mes compétences :

Qualité

Tourisme

Classements hébergements touristiques marchan

Développement durable

Audit