N'hésitez pas à me contacter aline-0-@hotmail.fr pour tout échange professionnel.

Je suis en recherche active d'un poste dans l'administratif à environ 40 kms autour du "80170".

Vous pouvez voir que je suis très polyvalente et m'intègre facilement dans tous les domaines de compétences grâce à ma motivation et la passion pour mon métier, qui m'a permis d'acquérir de plus en plus de responsabilité! Il ne me manque plus qu'un cdi pour être épanouie professionnellement!



Mes compétences :

Relances clients

SMQ

Word

Microsoft Excel

Conseil

Assistanat de direction