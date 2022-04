Bonjour,



Je suis pacsée et maman de 2 enfants.



Titulaire d'un BEP sanitaire et social et diplôme de premier secours (anciennement AFPS).



J'ai 2 diplômes dans le domaine de l'animation socio-culturelle (un diplôme professionnel : BPJEPS loisirs tous public et un diplôme d'état : DEJEPS animation socio-éducatif ou culturelle mention développement de projets, territoires et réseaux).



J'ai des expériences professionnelles en crèche halte-garderie et école maternelle.



J'ai 10 ans d'expérience en tant qu'animatrice en gériatrie (maison de retraite, EHPAD).



Actuellement je suis animatrice en garderie (périscolaire).



J'ai repris mes études au CNAM de Lille afin d'exercer dans quelques années la profession de Chargée d'accompagnement social et professionnel.



Je suis à la recherche de contacts professionnels qui me proposerait soit un Contrat de professionnalisation soit un Contrat de travail afin que je puisse acquérir de l'expérience.



Dans le cadre de mes loisirs j'aime tout ce qui touche aux activités manuelles (peinture, dessin, déco, bijoux ...).



Cordialement.



Mes compétences :

Travail en équipe

Dynamique

Ecoute