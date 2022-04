Aline GASPARD

Après l'obtention d'un diplôme dans la biologie n'ayant pas débouché vers une situation d'emploi un projet de création d'entreprise a mûri dans ma tête. J'ai donc décidé de tester ce projet au réel grâce au système de "couveuse d'entreprise" qui par le biais de formations en comptabilité m'a fait découvrir ce domaine.... D'où ma réorientation dans cette vaste sphère qui par mes expériences professionnelles m'a permis d'affirmer ma préférence pour les chiffres mais surtout le côté humain d'où mon choix de me spécialiser en paie.

J'ai voulu valider définitivement ce choix par un contrat de professionnalisation pour une immersion réelle de ce métier.Ce vécu ne m'a pas déçu bien au contraire : c'est bien le métier que je cherche !



A ce jour après 4 ans d'expérience dans le métier de la paie j'ai décidé de persévérer dans ce domaine mais en m'installant à mon compte.

Si vous avez donc besoin :

- d'un service d'externalisation de la paie complet ( embauche, sortie, attestation AT / Maladie, bulletin de paie lié à chaque collaborateur ainsi que les déclarations sociales au près de chaque organisme)

- de conseil social

- de service de formation en paie

- d'un service de remplacement pour pallier temporairement à l'absence ou la future venue d'un gestionnaire paie au sein de votre entreprise

n'hésitez pas à me contacter et de venir visiter notre site internet https://www.epaie-expert.fr/



Mes compétences :

Comptabilité fournisseurs

TVA

Paie

Statistiques

Gestion du personnel

CHARGES MENSUELLES

Comptabilité clients

DSN

Sage