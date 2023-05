Nabil RIBANI

De formation supérieur en tant que Technicien en Organisation et Gestion des entreprises doublée des formations en paie niveaux 1, 2 et 3. Fort d'expériences de plus de 13 ans dans le domaine de la Gestion de Paie et Administration du Personnel, j'ai su mettre au profil de mes différents employeurs des qualités professionnelles et relationnelles telles qu'une grande rigueur dans les tâches qui m'étaient imparties, une adaptabilité à tout type d'activités et un bon sens de l'organisation.

Alliant qualités de communication, compétences techniques et humaines, dynamisme et un certain sens de dialogue, ma capacité de prendre du recul avec diplomatie, mon écoute ainsi que des valeurs humaines fortes sont les ajouts de ma personnalité.

Je souhaite intégrer un poste de Gestionnaire Paie et Administration du personnel Confirmé dans le cadre d'une structure satisfaisante à des conditions de travail en équipe et/ou de bonne communication de l'information nécessaire à l'accomplissement des taches imparties.

Zones géographique: France et/ou Maroc.

Secteurs d'activité préférés: Restauration rapide, Grande Distribution, BTP, Hôtellerie, Transformation des Matières Plastiques et Elastomères.



Mes compétences :

Ressources humaines

Informatique

Communication

Formation

Sieges

Sorties

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Bulletins

Sage

Cegid

Hypervision