Aline GERMOND-GUILLAUD

Compétences :

Gérer la chaîne d’approvisionnement

Gérer la chaine de transports

Garantir la valorisation du stock

Pratiquer des audits et proposer des préconisations

Mettre en place des indicateurs

Optimiser la supply chain

Réfléchir à une stratégie et concevoir des plans d’actions

Conduire un projet, mettre en œuvre des plans d’actions

Travailler en mode projet et en mode management

Organiser son travail, celui d’une équipe

Instaurer de nouveaux process dans l’entreprise

Recruter, former, manager et gérer une équipe

Procéder à la veille stratégique

Choisir un logiciel et superviser sa mise en œuvre.

Faire évoluer les outils SI

Recruter, former du personnel

Mise en œuvre de la loi SOX chez Brossette

Rédaction des procédures ISO



Mes compétences :

Excel

Approvisionnement

Transports

Gestion des stocks

Organisation

Logistique