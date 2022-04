Aline GRENOUILLET

Mon parcours professionnel dans différentes structures m’a permis de mettre en avant mon goût du challenge et ma persévérance. Je peux ainsi intégrer n'importe quel poste du moment que ma polyvalence et mon goût des challenges fassent partie intégrante de mon activité.

J’ai des compétences transversales dans le transport, les achats, le commerce et la comptabilité et bien entendu dans la logistique. Ces compétences me permettent d’avoir une vue d’ensemble de l’entreprise et ainsi mettre en place des processus de rationalisation et d’optimisation. Je peux ainsi accéder à un poste de responsable supports, acheteur, logisticien...

Je suis polyvalente, autonome, dynamique et force de proposition dans les projets dont j’ai la charge. Je suis une collaboratrice impliquée et réactive ce qui me permet d'être opérationnelle rapidement.





Mes compétences :

POLYVALENCE

AUTODIDACTE

TRANSPORT

ACHAT

Gestion de projet

Logistique

Comptabilité

ECommerce

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

Droit public