Martine LAUTREDOU

Avocat au barreau de Paris, j'ai un parcours atypique.

Après avoir été juriste pendant 7 années en entreprise et en cabinet, j'ai souhaité devenir avocat, afin de pouvoir accompagner mes clients dans l’ensemble de leur démarches.



De mes expériences, des rapports que j'ai entretenu avec des interlocuteurs différents (opérationnels, commerciaux, DAF, DRH, DG, gérants de PME, particuliers) j'ai acquis la certitude qu’il était nécessaire de développer une approche nouvelle de mon métier, qui serait plus à l’écoute, qui privilégierait des relations de proximité, ceci afin de pouvoir apporter à chacun en fonction de leurs impératifs et besoins, des réponses sur mesure et adaptées.







Mon cabinet a été conçu dans cet esprit.







Soucieuse d’intervenir aux côtés des clients au sens large, mes domaines d’intervention sont les suivants :







◾ droit des affaires,

◾droit social,

◾droit de la construction,

◾droit de la famille

◾ préjudice corporel,



Dans chacune de ces matières, mon cabinet s’attache à offrir à sa clientèle un service et une assistance optimum, et s’entoure à cet effet de professionnels et d’experts intervenant dans chacune des spécialités concernées.







Le cabinet d'avocat intervient en tout lieu du territoire national.













Mes compétences :

Audit