Aline GUERIN

Ayant travaillé au sein de collectivités territoriales, j’ai une bonne connaissance des procédures de marchés publics et des montages des dossiers administratifs. J’étais de plus en charge, lors de mon précédent poste, du montage des dossiers de sécurité et du suivi des commissions de sécurité en relation avec le SDIS, la préfecture et les services municipaux.



Ma dernière expérience professionnelle dans une entreprise de quatre salariés m’a également permis de diversifier mes domaines de compétences dans les domaines comptable et juridique.



Je suis également très à l’aise dans un travail de secrétariat classique et le contact avec des fournisseurs ou des prestataires de service.



Souriante, rigoureuse, dynamique, et ayant un très bon relationnel mes précédents postes m’ont permis d’être rapidement opérationnelle et de travailler de manière autonome.



Mes compétences :

Anglais

Anglais lu

Gestion de la relation client

Indesing

Informatiques

Internet

logiciel de gestion

Lotus

Lotus Notes

Microsoft Word - Excel

Microsoft Word - Excel - Powerpoint

Microsoft Word Excel

Relation Client

Web

Word – Excel – Powerpoint