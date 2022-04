Aline HAVETTE

Dans l'esthétique et le bien être depuis 12 ans. J'ai travaillée dans plusieurs domaines tel que la parapharmacie, instituts, spa, centre thermal. Je m'intéresse à toutes sortes de détente (sophrologie, reiki, yoga..) J'aimerai développer mes dons à l'aide de formations ou d'échanges instructifs.



En parallèle, en vue d'un bilan de compétences et d'une éventuelle reconversion professionnelle, je souhaiterai rencontrer des personnes en lien avec les métiers d'Auxiliaire de vie et AMP, afin d'obtenir vos témoignages et informations.



Mes compétences :

Soins esthétiques

Vente