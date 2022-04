Aline HEUZÉ-KOTIAN

Directeur de projets au sein de Steria, j'ai été amenée à travailler sur des projets très variés; autant de contextes auxquels je me suis adaptée pour la réussite de ces missions.



J'ai également voulu participer à des ateliers intra-entreprises, concernant l'environnement de travail, la démarche qualité des projets et surtout la capitalisation. Est-il vraiment indispensable que chacun réinvente la roue?



Avec ma position actuelle de responsable avant-vente, je retrouve le chemin des contacts internationaux de grande envergure tout en applicant ce que j'ai appris dans ma vie passée, et éviter ainsi un certain nombre de pièges pour la réussite des affaires gagnées.



Ce qui me motive dans ma vie professionnelle? Des challenges au quotidien, pour profiter de mon expérience et continuer à apprendre. Un respect de chacun et la reconnaissance du travail accompli. Et l'aspect management, car sans l'humain, que serions-nous et que ferions-nous?



Mes compétences :

Adaptabilité

Biométrie

Qualité

Sécurité

Telecom

Transports

