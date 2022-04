Aline JACOMET

Après avoir réalisé une envie que j'avais depuis plus de 20 ans - devenir thérapeute psycho-corporel -

j'ai choisi de retourner travailler en entreprise. Je désire mettre mes compétences en gestion de projet et conduite du changement au service de projets de transformation des entreprises.



Je fais preuve de leadership, je suis engagée et efficace dans ce que j'entreprends et je sais faire face aux difficultés. Il est important pour moi de mettre l'humain au centre et j'aime travailler dans un état d'esprit de collaboration et d'honnêteté.



N'hésitez pas à me contacter si vous vous voulez en savoir plus !



Mes compétences :

Conduite du changement

Directeur de projet

Management

Organisation

Pilotage

Pilotage de projet

Qualité

responsable de projet

Système d'Information

Accompagnement individuel

Accompagnement au changement