Aline JAYR

Passionnée depuis l'enfance par le dessin, je m'invente un monde imaginaire et voyage ainsi depuis toujours : à pieds à travers les montagnes, les forêts tropicales ou les déserts, à cheval ou sur le dos d'un insecte, tout devient possible lorsque l'on est créatrice d'images.

Là où ça devient encore plus passionnant, c'est lorsque ce petit monde à l'intérieur de moi vient rencontrer le votre...Cela crée de nouvelles palettes, de nouveaux traits.

J'aime créer pour vous, à votre image, votre identité visuelle... Ma spécificité est de révéler visuellement qui vous êtes, votre talent, votre spécificité .

Si vous développez votre activité et votre communication visuelle, contactez-moi...



Mes compétences :

Ecoute

Accompagnement

Arts graphiques

Vision

Créativité