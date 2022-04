Je suis Antoine Jayr, j'ai eu un parcours scolaire comptable jusqu'au bac, et j'ai essayé de rebondir sur ce qui me plaisais vraiement la gestion forestière, j'ai donc entamé un BTS de commerce en produit d'origine forestière car la filière gestion forestière demande une connaissance de physique chimie je crois; me voici donc à la recherche d'un travail de comptable, je me suis aperçu que le métier de gestionnaire forestier en stage de BTs à la CAFSA où en stage à la Compagnie des Landes demandait beaucoup de marche et que c'était surtout dommage d'abandonner la comptabilité.



Mes compétences :

Informatique

Comptabilité

Rigueur