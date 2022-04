Aline JOLY HERVIEUX

Société Agroalimentaire :

- Produire les comptes prévisionnels statutaires.

- Participer activement à l’élaboration de la liasse fiscale :

Ecritures de reclassement comptes internes – comptes statutaires

Production d’une partie de l’annexe et du rapport de gestion)

- Participe au reporting mensuel, trimestriel et annuel.

- Analyse et réconciliation des comptes de paye

- Immobilisation : Création, analyse et réconciliation

- TVA : Suivi des factures parkées pour problèmes de TVA, vérifie les déclarations de TVA et réconcilie la partie chiffre d’affaires

- Etablie les différentes déclarations fiscales : Déclaration des honoraires, taxe professionnelle.

- Etablie les factures manuelles et saisie les paiements inter-compagnies

- Super-user Globe pour tous les établissements NPPF pour ma fonction

- Travaille en collaboration avec un CSP à l’étranger

- Optimise les délais et les méthodes de travail



Sociétés services :

o Comptable : Analyser et rapprocher les comptes de bilan ; intégrer les ventes et créer les comptes clients ; participer à la clôture mensuelle (Calculer et saisir les provisions et dotations) et établir les liasses au norme EDI TDFC,

o Fiscal : Etablir les déclarations de TVA, TVTS, taxe d'apprentissage, formation continue, taxe professionnelle, organic, taxe handicapés, les déclarations annuelles…



Cabinet Expertise comptable : Tenue de dossiers clients de PME

o Comptable : Saisir la comptabilité, analyser les comptes et établir le bilan,

o Fiscal : Remplir les déclarations de TVA, d’impôt sur les sociétés, de taxe professionnelle, de taxe d’apprentissage, de formation continue,…

o Social : Etablir les bulletins de paie, les charges sociales, la DADS1 ; dresser les contrats de travail ; préparer les documents nécessaires à un départ…



Mes compétences :

CSP

SAP

Esprit d'équipe

Microsoft Excel

Comptabilité générale

Capacité d'analyse

Magnitude