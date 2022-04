Aline JOUBERT

Assistante administrative et commerciale cherchant à élargir ses compétences aux métiers des ressources humaines.

En formation au CNAM de la Roche sur Yon en licence Droit Economie Gestion parcours Ressources humaines et en stage dans l'entreprise ALLEZ & CIE / Infracom jusqu'en juillet 2017.

En recherche d'un poste en Ressources humaines à partir de septembre 2017.

Objectif : mettre en application les savoirs et compétences acquis pendant mon année de formation et de stage afin de valider une expérience dans différentes fonctions RH dans le but d'apporter conseil et accompagnement aux TPE / PME