Aline JOUSSELIN

J’ai choisi de travailler dans les ressources humaines pour ses valeurs fondées sur le capital humain, le respect de la personne, l’esprit de service et la diversité.



Forte de l’expérience, j’ai développé mes compétences dans les domaines de la paie, du SIRH.

J’ai également eu l’opportunité d’évoluer et enrichir mes connaissances en travaillant dans différents secteurs d’activités.

Mon approche factuelle et ma capacité d’analyse m’ont permis de mener à bien les diverses missions qui m’ont été confiées tout en privilégiant les relations humaines.

Ma valeur ajoutée est mon engagement personnel ainsi que la capacité à structurer le processus stratégique de management s’appuyant sur les valeurs fondamentales telles que l’humanité, le respect, la confiance, la responsabilisation et l’excellence.



Mes compétences :

Traitement des écritures comptable sur Ciel

Microsoft Excel

Comptabilité bancaire

Comptabilité clients

Comptabilité fournisseurs

Comptabilité d'exploitation

Comptabilité publique

Comptabilité financière

Comptabilité approfondie

Comptabilité analytique

Comptabilité générale

Gestion commerciale

Gestion budgétaire

Contrôle de gestion

Entrepreneuriat‎

Esprit analytique

Esprit d'initiative

Esprit d'équipe