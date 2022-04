Aline JOUVE JOLLY

Actuellement Responsable des Opérations de la Mobilité Internationale au sein du Groupe AXA, leader mondial de l'Assurance à Paris, La Défense, France.



J'ai rejoins AXA il y a 2 ans en tant que Specialiste Senior en charge de la mobilité internationale des directeurs du groupe.

J'ai travaillé plus de 3 ans au sein du service Human Capital du cabinet d'avocat Ernst & Young où j'ai acquis et développé mes compétences en fiscalité pour les individus en mobilité internationale. J'avais auparavant développé et géré les filiales indiennes et marocaines du Groupe Helma Inernational (établissement des structures, développement commercial, gestion des partenariat).



Diplômée de l'ESC Grenoble, spécialisée en Management International.



J'ai multiplié les expériences de longues durées à l'international tout au long de mon parcours lors de stages ( Pérou : communication et Afrique du Sud : conseil et aide à l'implantation d'entreprises françaises en Afrique du Sud) et d'échanges universitaires ( au Pérou et en Inde) et de missions (Développement des filiales indienne et marocaine du groupe Helma International).



Ces expériences me permettent de maitriser l'anglais et l'espagnol dans les affaires et au quotidien, d'avoir tissé un réseau international, d'être apte à travailler au sein d'équipes multiculturelles et d'être mobile dans mes fonctions.



Mes compétences :

Fiscalité internationale

Développement économique

Commerce International

Tax

Rigueur

Fiscalité

International Business

Adaptabilité

Dynamique