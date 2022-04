Bonjour,



Notre Groupement d’Employeurs facilite les embauches à temps partiel dans les PME qui souhaitent disposer d’un salarié sur une partie de la journée, de la semaine ou du mois.



Quelle que soit leurs compétences (cadre ou non), nous fidélisons ce personnel car GEBOSSE :



 Embauche – les salariés en CDI



 Additionne – les temps de travail pour former leur temps plein



 Concilie – flexibilité et sécurité



Nous avons des ressources qualifiées et disponibles qui peuvent vous apporter une solution immédiate.



Je suis à votre écoute pour répondre à vos questions, surtout n’hésitez pas à me contacter par mail: aline.jully@gebosse.fr"'



A bientôt...