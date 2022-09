J'évolue depuis plus de 20 ans dans le domaine des Ressources Humaines.

Je suis convaincue que l'Homme est la 1ère richesse de toute organisation et que, par conséquent, la gestion des Ressources Humaines est le premier facteur clé de succès de toute entreprise ou association.

J'aime mon métier.

Je suis aujourd'hui une RRH opérationnelle et généraliste.

Active et efficace, mon objectif est de faire avancer ensemble, dans une même direction, les hommes et les organisations.