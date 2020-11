Aliosman VURUSAN

Technicien d'études CVC/Plomberie



je suis titulaire d'un DUT Génie Thermique et Energie et d'une Licence Génie climatique. Fort de mon expérience de 8 ans en bureau d'études thermique, j'ai pu développer mes compétences à travers divers expériences dans des structures différentes (Bureaux études fluides, société de prestation de service, entreprises d'installation en génie climatique).



Je travaille essentiellement sur des projets de type tertiaire (Hôtel de luxe, écoles, bureaux) mais aussi sur des projets dans le secteur du logement. Je interviens dans les différentes phases de conception et d'exécution des projets sous la responsabilité des chefs de projets. Je réalises la conception des plans fluides, les notes de calculs hydraulique et aéraulique ainsi que les métrés et les quantitatifs. Je suis notamment amené à faire des relevés sur site pour des projets de restructuration, c'est pourquoi je suis ponctuellement amené à suivre quelques projets.



Ayant intégré un bureau d'études fluides, depuis le mois d'août 2015, je suis sans cesse dans l'optique d'approfondir et de développer mes connaissances, c'est pourquoi je suis très curieux et soucieux du travail que j'effectue sur les différents missions qui me sont confiées.



Mon dynamisme, ma détermination et mon organisation me permet de palier les difficultés dans le métier que j'exerce et d'être méthodique dans le travail effectué.



VURUSAN Aliosman



Mes compétences :

Utilisation du Pac Office

Revit

CCTP

Participation aux réunions techniques

Relevés de mesure

DPGF

Étude thermique

Calculs

Dimensionnement

Bilan thermique

Suivi de chantiers

Plomberie

Etude technique

Ventilation

Chauffage

Climatisation

AutoCAD

Dessin technique

Réglementations

LOGICEL FISA RMEP - Module CVC/PB REVIT