Alison OLIVER

Plus de 7 ans dexpérience professionnelle dans la communication et la publicité (annonceurs privés/publics et agences).



Opérationnelle dans le domaine de la communication

- print (chaîne graphique, logiciels PAO)

- web (réseaux sociaux, CMS : Drupal, Typo3 et Wordpress)

- événementiel



Usage professionnel et personnel quotidien des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, blog.



Compétences rédactionnelles.



Bilingue Français/Anglais.



Major Master II Métiers de lInformation et de la Communication.

Major Master I Responsable de communication, option publicité.