Alisson FERRY

Formée à l' institut de formation à la sophrologie à Paris auprès de Catherine Aliotta.



Je m'intéresse depuis longtemps aux bienfaits des médecines douces et à toute forme de médiation qui permet le développement personnel.



Adepte de Yoga, de méditation et d'art martial depuis plusieurs années, la sophrologie vient fédérer les différentes orientations de mon parcours.



Nous vivons actuellement dans une société qui génère un environnement de stresse et de nombreux maux qui fragilisent au quotidien notre santé et notre équilibre en tant qu'être humain.



Si vous souhaitez pendre une grandre respiration dans votre vie agitée, libérer vos tensions physiques et mentales, canaliser vos émotions et vos angoisses; la sophrologie vous apportera de nombreux bienfaits dans votre vie privé et professionnelle.



J'interviens en séance individuelle ou de groupe.



En tant que Sophrologue, mon but est de vous apporter autant de professionnalisme que d'écoute bienveillante et d'ouverture d'esprit, afin de vous accompagner dans votre cheminement personnel, de mieux vous connaître et vous aider a développer et prendre conscience de tout ce potentiel et de toutes ces ressources qui sont déjà en vous!



En tant que Sophrologue, cela signifie que j'adhère à une éthique et à un code de déontologie.