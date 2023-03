Alix MARTINOT-LAGARDE

DOMAINES DE COMPETENCES



Pilotage et mise en place opérationnelle de grands projets logistiques internationaux

- Coordination de projets internationaux

- Pilotage opérationnel de l’exploitation pendant les phases de mise en place et définition des actions correctives.



Achats

- Elaboration de politiques d’achats, pilotage d’appels d’offres, contractualisation, suivi de performance,

- Gestion de portefeuille fournisseur maritime, fluvial et prestataires logistiques).



Conception de schémas logistiques et mise en place