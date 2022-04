Jean-Michel FROMENT

Entré à la SNCF en Février 1987 par le concours externe de Chef de District Stagiaire (CDT-ST) passé en 1985. Formation au métier de CDT Aide et Intérim sur la partie infrastructure Voie, Ouvrages d'Art et Bâtiments. Plusieurs postes de CDT Aide&Interim et CDT Travaux (Travaux de régénération de voie - Travaux Quais, bureau de vente et Grande Halle de la Gare TGV de Lyon-SATOLAS - Travaux O.A. & GC, ...)

Bivalence Signalisation, Energie, Caténaire en occupant un poste d'assistant d'unité puis un de dirigeant d'unité SES. Poste de dirigeant d'unité Voie suivi d'un poste Fonctionnel de Spécialiste VOIE en Pôle d'Appui d'établissement. Retour sur un poste opérationnel de dirigeant d'unité VOIE plus important. (80 agents) A partir d'Octobre 2008, Chargé d'Affaire LGV RR à la Direction de l'INFRASTRUCTURE CSC INFRARAIL Infrasolutions - Chef de projet SUPPLY CHAIN convention spécifique approvisionnements Equipements Ferroviaires pour RFF et les groupements d'Entreprises chargés des travaux de pose de l'armement de la LGV Rhin Rhone Branche EST et du réaménagement de la Ligne de Besançon Devecey. De mi-2010 à fin Mars 2012, suivi technique et commercial AO et PRO Supply chain autres dossiers Fournitures EF : TTNC, LGV EE2, VIVARAIS, SAS2, ... - Clients RFF, ETVF (TSO, MECCOLI, ETF, EUROVIA, SODESAM, INEO SCLE FERROVIAIRE, ...) et Opérateurs Ferroviaires de Proximité. Depuis avril 2012, Chef de la Division Opérations Nationales au Pôle Développement Prospectives Département Investissements de la Direction Infrastructure SNCF (PARIS 10e)



Membre du Sous groupe de travail CER Hight Level Infrastructure Meeting : "Longer and heavier trains" - Bruxelles



Sauveteur Secouriste du Travail (SST) depuis 1993 - Titulaire du BNS depuis 1987



Volontaire Assistant INFORMATIQUE Pôle résultats au CIRTV de Moutiers durant les JO d'Albertville en 1992.



Directeur de publication du bulletin national de l'ACTIF (Association des Cadres Techniques des Installations Ferroviaires - Direction INFRA SNCF)



Expériences RH : IRP (Délégué du Personnel, CE, CHSCT) et Chargé de recrutement métiers INFRA au Centre de Recrutement de Lyon (opérateurs à Techniciens Supérieurs).



Compétences en oenologie et commercialisation de vins par passion et domaine familial par alliance. Participation en tant que commercial à de nombreux salons des vins. Connaissance des vins produits à partir de raisins issus de l'agriculture biodynamique..



Mes compétences :

Management de projets

Management

Infrastructures de transport

Supply chain

Sécurité

Ferroviaire

Chef de projet

Manager

Infrastructure

Chargé d'affaire

Signalisation Ferroviaire

Sauveteur secouriste du travail

Maintenance

Qualité