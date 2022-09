Allal Cherif SOULEYMAN

À P R O P O S



Ingénieur en Construction Métallique 12 ans expériences dans le domaine:

-Fabrication Metallique et Construction les Projets.

-Dessinateur Charpente Métallique

-Dessinateur Tekla

-Dessinateur Autocad 2D

-Superviseur de la Qualite Montage CVC

É T U D E S D I P L Ô M E S

École d'ingénieur Diplôme dingénieur détat en Construction Métallique

Université de Boumerdes - institut de génie mécanique (INGM), Boumerdes

Algérie

Obtenu en 2009

Le thème choisi : étude et conception dun bâtiment dhabitation R2 et stage

pratique de En détude (PFO) au niveau de lentreprise

Algérienne pour la réalisation des équipements et dinfrastructure

métallique (ALRIM) a /UOD SMAR ALGOR

C O M P É T E N C E S Tekla : ConrméA Autocad : ConrméA Robot Millenium



E X P É R I E N C E S



Superviseur QA/QC CVC - Charpente Métallique- Equipment

Sidem Spa - Sonatrach Sud Algerie

Depuis août 2021

-Superviseur QAHQC Montage systeme central CVC

-Superviseur QAHQC Montage systeme Split

-Superviseur QAHQC Montage Charpente Métallique

-Superviseur QAHQC Montage Oquipment



Ingénieur charpente métallique

Sarl Rouiba Metal Algerie

De octobre 2018 à août 2021

-Préparation les Croquis de Fabrication (Assemblage et Débit)

-Superviseur QAHQC Fabrication Charpente Métallique

-Superviseur QAHQC Montage Charpente Métallique

-Otude des /uvrages en Charpente Métallique ('angars, Blocs Administratif,

Bâtiments ...)



Superviseur QA/QC CVC - Charpente Métallique- Equipment

Bonatti Spa Algerie

De mai 2016 à juillet 2018

-Superviseur QAHQC Montage Charpente Métallique

-Superviseur QAHQC Montage systeme central CVC

-Superviseur QAHQC Montage Oquipment



Ingénieur Génie Mécanique

NAFTAL spa Algerie

De octobre 2015 à mai 2016

-Cadre Technique N1 au Service Transport

-pPréparation les Dossiers dôachat les Pièces de Rechanges



Responsable ordonnancement, lancement programmation

Sarl Mobiville Algerie

De avril 2015 à octobre 2015

-Préparation des bons de travaux sur logiciel de dessin (autocad).

-Chargé de débit sur oxycoupeur numérique (préparation et lancement)

-Chargé de préparation et lancement de la fabrication les mobiliers urbainset les

panneaux dafEchage, abri bus



Chef de Service Production Poutre Reconstitue Soudée Par Intérim

Sapta Spa Algerie

De mai 2014 à novembre 2014

-Suivi de la fabrication des Tabliers Métalliques, Pont Métallique et des

Passerelles Métalliques, Passerelle Tube Rond.

-Suivi des travaux serrurerie et chaudronnerie

-Suivi des rendements.

-ContrFle la qualité des travaux.



Ingénieur détat en Ordonnancement, Lancement Programmation

Sapta Spa Algerie

De avril 2010 à avril 2014

-Préparation des bons de travaux sur logiciel de dessin

(autocadHactcut).

-Chargé de débit sur oxycoupeur numérique (préparation et

lancement)

-Chargé de préparation et lancement de la fabrication des Tabliers

Métalliques de Ponts