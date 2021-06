Allison DAGUE

Nouvellement arrivée en Languedoc Roussillon je recherche de façon active un poste d'infirmière dans toute structure. Ayant diverses expériences de type EHPAD, CHU, psychiatrie, centre de convalescence, USLD en raison de mon inscription en agences intérim, je suis polyvalente et j'ai une grande facilité d'adaptation.

Mobile, je suis disponible à tous moment pour un entretien afin de fournir de plus amples informations concernant mes compétences et mes motivations.







Mes compétences :

Dynamique

Motivée

Ponctuelle

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adaptabilité

Medic'or

Cpage