Malek BOUKERCHI

"L'envie de jouer fait gagner, le poids de l'enjeu fait perdre" dit l'adage populaire... alors concilier jeu/je et enjeu dans un processus animatoire nous motive et sublime : comme tout passionné de l'art animatoire, spécialiste de contes et de paraboles afin de valoriser les richesses humaines en entreprise, je suis en charge du développement des actions de conseils et de form'action en stratégies motivationnelles de coopération tant managériales que commerciales.

Domaines d'action : Management motivationnel/médiation sociale et logiques d'actions commerciales/Ventes

Spécialisé en I.R.I.S. sur les "logiques humaines" de coopération et de confiance, mes terrains de jeu se déclinent allégrement aujourd'hui entre l'Hexagone, les îles de l'outre-mer francophone et en terres d'Afrique (Maghreb et subsahel)!

Comprendre pour construire, dire pour agir, donner Envie pour mobiliser ensemble, partager pour progresser, apprendre pour mieux "performer", tels sont nos leitmotifs d'approche stratégique de la formation-conseil !

Pour en savoir plus, contactez-nous : malek@arsynoe.com



Mes compétences :

Animation

Coaching

Ingénierie

Mobiliser

Motivation

Mutualiser

Pédagogie

Performance

Stratégie

Teambuilding

Vente