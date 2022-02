Aloé HOK-SCHLAGENHAUF

Docteur ès Sciences et formée au métier de correcteur, je vous accompagne dans tous vos projets : rédaction, relecture-correction ou encore traduction de l'anglais vers le français, mais aussi élaboration séances en géosciences en classe.



Devis gratuit : http://www.terraexperimenta.fr



* Consulting et traduction EN/FR en géosciences :

Rédaction, réécriture, relecture, correction et suivi éditorial de documents scientifiques ou vulgarisés, de dossiers de candidature (par ex. Géoparcs mondiaux UNESCO).



* Relecture-Correction

Erreurs d'orthographe, de grammaire, de typographie, contresens, références erronées, etc., se glissent à votre insu. Ils compromettent la qualité de vos écrits et l'image que vous renvoyez à travers eux. Quel que soit le support, papier ou numérique, vos textes se doivent d'être parfaits afin d'exprimer clairement votre pensée. Mon travail consiste à veiller à l'ensemble de ces spécificités de la langue française, tout en assurant une présentation typographique exemplaire.



Mes compétences :

Gestion de projet

Suivi éditorial

Traduction scientifique

Recherche bibliographique ou Internet

Traduction anglais français

Traduction technique

Relecture / corrections

Rédaction scientifique

Recherche scientifique

Vulgarisation scientifique

Rédaction technique

Conseil