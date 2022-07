Juliette BENCIVENGO

Journaliste et rédactrice web - SEO depuis quinze ans (carte de presse n ° 126088), j'ai fait mes armes sur le web (Orange, Lycos) dans la gestion de chaînes thématiques et l'édition de contenus. Puis je suis partie découvrir de nouveaux horizons, notamment en agence.



Ma formation de correctrice (ortho / typo) en poche, j'ai commencé à travailler en free-lance en 2013. Curieuse, j'aime me frotter à de nouveaux sujets, rien ne m'effraie. Rigoureuse, j'ai toujours une démarche journalistique, pour apporter une information fiable quels que soient les sujets et supports concernés.



Mes références et clients :



# Rédaction web :





/ Corporate :



- Microsoft, en collaboration avec TETRAS Prod (nouvelles technos, santé, enjeux sociétaux dédiés, témoignages clients) ;



- Microsoft Education, en collaboration avec TETRAS Prod (témoignages clients enseignement / supérieur / grandes écoles, florilèges) ;



- Securitas (sûreté / sécurité, nouvelles technologies) ;



- Va Press (management / RH, RSE / ESS...) ;





/ Culture :



- Musique (différents magazines et blogs spécialisés online POPnews, Pixbear, Serpicomusic) ;



- Littérature (lelitteraire.com, NLTO)



- Cinéma (MYTF1)





# Journalisme, correction, SR :



- Agence CIEM, journaliste :



- La Lettre de l'économie sociale (lettre hebdomadaire de huit pages à destination des professionnels : veille, choix des sujets, rédaction, correction, SR, relation avec les partenaires éditoriaux) ;



- Mutualistes, magazine dédié aux sujets de santé ; Objectif et Action Mutualistes : interviews, veille, choix des sujets) ;



-Agence Edency (correction d'articles à destination de la presse féminine online) ;

...



# Mes compétences :



Rédaction web (seo), journalisme (itw, veille, anglage, rédaction)

Corrections / SR

Connaissance suite Adobe

Maîtrise Pack Office

CMS / Wordpress

Réseaux sociaux

Blogging