Alpha DOUMBOUYA

Actuellement en recherche active d’un emploi, je vous présente ma candidature.



Profil à double compétences, Cabinet d'expertise comptable/ Cabinet immobilier



- Missions d’expertise comptable et d'audit : Révision des dossiers, jusqu'à l’établissement des liasses fiscales



-Missions d’audit et d’expertise comptable, avec la révision et le suivi complet des dossiers en autonomie



-Participation à des dossiers de plus grande ampleur en équipe, budget, tableau de bord, état prévisionnel



- Préparation des comptes de copropriété et régularisation des charges annuelles

Rapprochement Bancaire, Appels de fonds, Etat daté, Mutation, Montage et suivi des comptes travaux.

Déclaration des revenus fonciers, Déclaration de TVA, Arrêté de compte locatif (ACL), Compte récapitulatif de gestion (CRG), Régularisation de Charges, Quittancement, Remontées statistiques, Facturation Honoraires, Intégration des fonds mandants.

Contacts avec les copropriétaires, propriétaires, locataires et les fournisseurs pour des questions comptables.

Mission de reprise et d’Audit des cabinets rachetés par FONCIA

Poste de Collaborateur comptable chez BEDIN IMMOBILIER



Mes compétences :

Audit

Comptabilité

Finances

SAP

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Linux

Internet

International Financial Reporting

IBM CrossWorlds Interchange Server

CIEL

Finance

Fiscalité

Immobilier

Informatique

Contrôle de gestion