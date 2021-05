Je m'appelle Amanda Carlier. J'ai 36ans et j'ai de l'expérience dans l'animation et le tourisme. je suis guide touristique et animatrice. j'ai été guide dans un moulin à eau dans l'Eure et dans un château du Moyen-Age dans l'Aveyron. J'étais également animatrice. Je recherche des postes de guide touristique,animatrice, guide accompagnateur et accompagnateur de voyages. Je peux me déplacer dans toute la France. Je suis célibataire et sans enfant.



Mes compétences :

Accueil , accompagnement, animation et visites guidées

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint