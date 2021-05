Lauriane MARLIER à effectué toute sa carrière dans le milieu transverse et passionnant des Ressources Humaines.

Au cours des 15 dernières années, elle a acquis de l’expérience dans le secteur de la sidérurgie, le domaine juridique, le milieu de l’imprimerie, l’entrepreneuriat en conseil, coaching et formations RH et l’agro-alimentaire.

Chargée de postes à responsabilité, elle a recruté, conseillé et accompagné tous types de profils (jeunes diplômés à dirigeants), au Luxembourg et à l’étranger. Elle a également mené des projets d’envergure et accompagné des entreprises dans leur développement quotidien.

Titulaire d’un Master en Ressources Humaines et Relations du travail spécialisé en droit luxembourgeois, Lauriane est accréditée à la passation de bilans de compétences, inventaires de personnalité et tests psychométriques.

En tant que codirigeante d’RH Lab. , elle accompagne les sociétés luxembourgeoises dans leur gestion des ressources humaines et la mise en place de projets stratégiques et inspirants.



Mes compétences :

Développement RH

Audit RH

Recrutement

Formation professionnelle

Stratégie RH

Acquisition de talents

Bilan de compétences

Coaching Golden

Droit social luxembourgeois

Droit du travail luxembourgeois

Gestion de projets RH

Rémunération et avantages

Gestion des ressources humaines

Management

Gestion du changement