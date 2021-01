Je me présente je m'appelle hamdini karim je suis marié et j'ai trois enfants 8 7 et 1 ans

Je suis actuellement en CDI depuis 12 ans dans la même entreprise je suis en possession des caces 3 et 5 j'ai une grande maîtrise des deux engins de manutention je cherche actuellement un nouveau travail plus précisément au Luxembourg

Je tiens à préciser que mon préavis et de semaines et que je serais prêt à le raccourci d'une semaine si une opportunité devais se présenter



Mes compétences :

caces 1 3 5