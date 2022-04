Proposition de sous traitance



Madame, Monsieur,

j’ai créé mon entreprise dans le transports de personnes location de chauffeur avec ou sans véhicule proposé par Ali Hamdini.

Afin de pouvoir évaluer vos éventuels besoins présents ou futurs et vous proposez mes services, je vous propose de venir à votre rencontre.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à me contacter et vous pries de croire,Madame Monsieur, à mes sincères salutations



​​​​​​Ali Hamdini

​(+33)760808041

(+33) 6 61 12 89 23

hamdini_9@hotmail.com