Frédérique BACHELET-CHAMAYOU

Je propose des services de secrétariat externalisé pour les :



- Grandes entreprises (aide aux assistantes)

- TPE et PME

- Indépendants

- Artisans & Commerçants



Vous n'avez pas les moyens d'embaucher, un manque de place pour de l’intérim, un surcroît d’activité, une assistante absente ou débordée, ou tout simplement besoin de vous consacrer à votre métier, je peux vous aider !



Avec moi, vous avez à votre service une assistante confirmée de 20 ans d'expérience uniquement lorsque vous en avez besoin et sans charges salariales !



Je suis autonome, me porte garante de la confidentialité de vos données et suis respectueuse des délais convenus.



Ponctuellement ou de façon régulière, je deviendrai rapidement une force pour vous en proposant un service adapté et personnalisé !



Mes compétences :

auto entrepreneur

organisation

gestion administrative

assistante

mise en page

administratif

bureautique