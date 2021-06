Amandine DESRUELLE-BRIDOUX

Diplômée de l’Iéseg School of Management, je dispose d’une solide formation commerciale orientée de manière très opérationnelle vers la négociation internationale. Parlant couramment à la fois Anglais et Espagnol, je dispose d'une grande ouverture culturelle qui me permet d'évoluer sereinement dans des environnements internationaux.

Rigoureuse, organisée et très impliquée dans les tâches que j'entreprends, je sais également faire preuve d'une grande flexibilité et m'adapter ainsi aux spécificités d'environnements professionnels exigeants. Persuadée qu'une bonne ambiance de travail est la fondation d'un travail en équipe efficace, je dispose d'un très bon relationnel qui me permet d'établir des bases de communication saines et développer ainsi la collaboration que ce soit avec mes collègues ou mes fournisseurs.

Si mon profil retient votre attention, n'hésitez pas à me contacter afin de se rencontrer et de discuter ensemble d'opportunités de collaboration qui pourraient s'offrir à nous.



Mes compétences :

Sourcing

Approvisionnement

Microsoft Excel

SAP

Négociation

Gestion opérationnelle de commandes