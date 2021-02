Amandine GUILLOT

19 ans d'expériences

Gestion, Comptabilité, Administratif Support RH

Depuis maintenant plus de 19 ans, j'apporte mon soutien aux dirigeants et aux équipes des TPE, PME, ainsi qu'aux entrepreneurs.



Mon objectif est d’optimiser le fonctionnement des entreprises, en trouvant des solutions adaptées à vos problématiques.

Assistante de direction et aide comptable au poste de RAF, mon analyse de gestion ciblée ou globale me permet de proposer les améliorations nécessaires pour votre structure.



La diversité de mon expertise vous permet de vous consacrer pleinement au développement de votre business et de votre chiffre d’affaires.

Une gestion adaptée pour les entrepreneurs, TPE, PME



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Mes compétences :

Dynamique

Polyvalente

Esprit d'équipe

Anticipation de ce qui doit etre fait

Autonome et réactive. Apprentissage rapide

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Mobilité nationale et internationale

organisation et planification

force de proposition

Administratif

Expertise comptable

Conseil RH

Conseil en organisation

Contrôle de gestion

Gestion