Forte d'une expérience de 12 ans dans le contrôle de gestion, je suis à la recherche de nouvelles opportunités dans la région d'Angers et suis disponible dès à présent. Maîtrisant le pack Office et SAP, je suis autonome, rigoureuse et sais m'adapter rapidement à un nouvel environnement ! Au plaisir d'échanger avec vous !





Mes compétences principales :

Clôture mensuelle

Reporting et tableaux de bord

Prévisions de ventes

Budget achat

Analyse de données