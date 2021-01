CONTRÔLEUR DE GESTION



Douze années en tant que Contrôleur de Gestion dans différents secteurs d'activité me permettent de pouvoir gérer et contrôler les outils mis en place, afin dapporter une analyse réfléchie et pertinente aux exploitants, et de proposer à mes supérieurs les décisions qui s'imposent.





Mes compétences :

Finance

Gestion de projet

Création d'entreprise

Contrôle interne

Gestion budgétaire

Contrôle de gestion