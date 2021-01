Ambre GENSOUS

En tant que Chargée de clientèle j'exerce plusieurs activités, tel que:



Commercial

Prospecter en corrélation avec mes rendez-vous clients sur la Haute-Garonne,

Diagnostiquer et chiffrer les annonces légales,

Élaborer des partenariats stratégiques : électricien, installateur, bureaux de contrôle,

Évaluer les termes des contrats, des formations et des matériaux,

Négocier les conditions spécifiques avec les partenaires (Tarifs, CGV, contrats,

temps dintervention)

Réaliser une veille concurrentielle, législative et technique,

Collaborer avec mes supérieurs, les grands comptes et leurs filiales associés,

Former et accompagner un commercial en alternance.

Administratif

Concevoir une liste de prospects à partir darchives et de ressources externes,

Enrichir le CRM et élaborer des stratégies en accord avec les objectifs,

Concevoir et suivre mes devis sur différents logiciels dexploitation,

Vérifier la faisabilité et la rentabilité, des prospects ainsi que des clients,

Assister et planifier linstallation du matériels, le suivi de la maintenance,

Assurer laccompagnement de la facturation et les relances,

Estimer et évaluer par mois, le chiffre daffaire réaliser et facturer,

Gérer un portefeuille de plus de 20 000 clients.

Technique

Auditer et diagnostiquer tous types de projet immobilier,

Mener, coordonner et garantir les appréciations techniques via lAPSAD, la législation et la faisabilité,

Suivre et maintenir les installations incendie, de plus de 2 000 clients.

Marketing

Créer des processus de vente, de suivi et de communication,

Réaliser des supports marketing afin de sensibiliser des nouvelles cibles.